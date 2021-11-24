رئيس جامعة أسيوط ونائبه يستقبلان ممثلى منظمة الصحة العالمية ووفد الجامعة الأمريكية

فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتطور النوعي الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية فى مصر فى الآونة الأخيرة، والتي تعد من أهم الأولويات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي بدأها بإطلاقه لعدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والهادفة إلى القضاء على الأمراض وتحسن حياة المواطنين، هذا فضلاً عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي أسهمت بدورها في القضاء على انتظار المرضى الذي ظل عند بعض الحالات لعدة سنوات، هذا فضلاً عن إطلاقه لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي من المقرر تعميمها لتغطيتها على جميع محافظات الجمهورية خلال 15 عاماً، لافتاً أن تلك الخطوات كان لها دور كبير في تحسن المنظومة بشكل عام وشعور المواطن بذلك خلال تلقيه الخدمة الطبية.



جاء ذلك خلال استقباله للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم مسئول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وذلك لبحث ودراسة خطوات مشروع تطوير ميكنة نماذج الإخطارات الخاصة بتسجيل الوفيات بالمستشفيات الجامعية وأسباب الوفاة وربطها بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية ما يضمن التحول الرقمي للخدمات الصحية وتحسين مستوى جودة الحياة الصحية فى مصر.



حضر اللقاء كلاً من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتورة أميمة الجبالى الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب ومدير وحدة الترصد بمستشفيات أسيوط الجامعية، الدكتورة إيمان مرسى رئيس قسم الصحة العامة، والدكتورة داليا جلال رئيس قسم طب الأسرة.



وخلال اللقاء أعرب الدكتور طارق الجمال على حرص إدارة الجامعة على تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع منظمة الصحة العالمية فى مجال تعزيز الخدمات الصحية، موجهاً شكره للمنظمة لجهودها خلال جائحة كورونا .



كما أوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع تناول التركيز على أهمية تطبيق مشروع ميكنة تقارير الوفاة المقدمة من المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والتى تسهم فى إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة للمواطنين ومعرفة الوضع الصحي الدقيق لهم وأسباب الوفاة، خاصة فى ظل جائحة كورونا، فضلاً عن مناقشة فكرة إنشاء السجل الطبي الإلكترونى والذى يهدف إلى مساعدة الأطباء على التواصل بشكل أكثر كفاءة والتشخيص السليم للحالات المرضية أو التنبؤ بأمراضها بناء على التاريخ المرضى المدون لها بالسجل الإلكتروني، مستعرضاً خلال حديثه لخطوات الجامعة وخطتها نحو التحول الرقمى فى قطاعها الطبى بما يشمله من مستشفيات جامعية فى مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً على دعمه الكامل لكافة البرامج التى من شأنها تيسر المهمة الطبية على الطبيب المعالج وكذلك تسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للمريض.



ومن جهتها، أشارت الدكتورة نعيمة القصير على دعمها الكامل لإستراتيجية الدولة المصرية للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتى يأتى من ضمنها تطبيق رقمنة وميكنة المؤسسات الصحية بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، مؤكدة على ضرورة هذه المرحلة كنواة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أشادت بالمدينة الطبية المتميزة التى تضمها جامعة أسيوط والتى تضم تخصصات طبية مختلفة فى كافة المجالات، موجهة تهنئته لإدارة الجامعة لقرب افتتاح مستشفى الإصابات الجامعى الجديد والتى تعد المستشفى الأكبر فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدشين مستشفى 2020 لعلاج الأورام الجامعى الجديد والمتخصصة فى تشخيص وعلاج وإجراء الأبحاث الطبية فى أنواع الأورام المختلفة.

كما استقبلت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد الجامعة الأمريكية، ضم كلاَ من مها فخري المدير التنفيذي المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، ونائبتها تغريد عبد الرحمن وذلك لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تأسيس و تخصيص مقر للمركز الجامعى للتطوير المهني التابع للجامعة الأمريكية ملحق بالمبنى الإداري بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة مها غانم أن الاجتماع تضمن التركيز على أستعراض أهم الإجراءات التي تم أتخذها و الجاري تنفيذها، وكذلك الوقوف على أخر المستجدات بشأن تأسيس المركز بالإضافة إلى استعراض وتحديد الخدمات التي يقدمها المركز في مختلف التخصصات، والأنشطة التعليمية والمهنية لأبناءنا الطلاب، وذلك انطلاقاّ من استراتيجية الجامعة الساعية للارتقاء و تطوير خدماتها الطلابية والتعليمية لكافة منتسبيها لتنمية مهاراتهم الذاتية و المهنية و المساعدة في أعداهم على نحو أفضل، وتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية مهاراتهم و قدراتهم وبناء شخصيتهم وإعداد أجيال قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي .

وأشارت مها فخري إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات من كورسات و دورات تدريبية و ورش عمل في شتى المجالات و التخصصات و عمل دراسات و أبحاث عن احتياجات سوق العمل، والتدريب على الأسس والخطوات التي يتم من خلالها صناعة ملف شخصي متميز يوفر على الطلاب الوقت والجهد و توسيع مداركهم، و العمل بروح الفريق من خلال التدريب العملي و التفاعلي وكذلك التواصل مع مختلف الشركات و قطاع الأعمال، كما يوفر المركز العديد من الكورسات في اللغات والتسويق والمبيعات و إدارة المشروعات و المهارات الوظيفية وإعداد دراسات لسوق العمل ومتطلباته.



استقبال رئيس جامعة أسيوط ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



اللقاء



جانب من استقبال رئيس جامعة أسيوط ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



جانب من اللقاء



جانب من لقاء نائب رئيس الجامعة والوفد



رئيس جامعة أسيوط يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



لقاء رئيس جامعة أسيوط وممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر



لقاء نائب رئيس جامعة أسيوط ووفد الجامعة الأمريكية



نائب رئيس جامعة أسيوط تستقبل وفد الجامعة الأمريكية







