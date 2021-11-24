رئيس جامعة أسوان يكرم أسر الطلاب الشهداء باحتفالية ختام الاتحادات الطلابية

أسوان - صلاح المسن

شهد الدكتور ايمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان اليوم الأربعاء احتفالية تكريم وختام الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 وذلك بحضور فتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي والعقيد محمد كمال مدير التربية العسكرية بالجامعة والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عزت عبدالرحمن والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشؤن الطلاب والتعليم ومحمد يوسف عابد منسق الجامعة لشؤن الاتحادات الطلابية وأمناء الجامعة المساعدين وعدد من المديرين العام العموم لإدارات الجامعة وممثلو اتحادات الطلابية بمختلف الكليات.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم آيات من القرآن الكريم ثم وقوف دقيقية حداد علي أرواح الطلاب الشهداء.

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان خلال الاحتفالية علي اهتمام الدولة بالشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية والعمل علي احتواءهم بعيدا عن الأفكار الهدامة التي تدعو إلي التخريب والعمل علي تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء والحس الوطني لديهم لانهم يمثلون قادة المستقبل في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أهمية العمل علي زيادة الوعي لدي الطلاب وتحفيزهم علي المشاركة الايجابية في الانشطة الطلابية وخلق بيئة صالحة للمنافسة الشريفة في مختلف المشاركات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية علي مدار العام الجامعي.

وثمن الدكتور أيمن عثمان قيمة العمل والاجتهاد والتفاني والإخلاص في أداء الواجب المهني الذي يعلي من شأن الوطن.

جاءت احتفالية تكريم الاتحادات الطلابية نتيجة لثمار أعمالهم الطلابية والعمل التطوعي والتعاون المثمر والبناء بين الاتحادات وإدارة جامعة أسوان التي لاتدخر جهدا في دعم الأنشطة الطلابية والاتحادات بمختلف كليات الجامعة التي تبلغ 19كلية ومعهد.

وأشار محمد يوسف عابد رئيس اتحاد الطلاب و منسق الجامعة لشؤن الاتحادات الطلابية إلي أهمية العمل التطوعي والمشاركة في الأنشطة الطلابية وجميع المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع والبيئة المحيطة.

ووجه محمد يوسف عابد رئيس اتحاد الطلاب شكره وتقديره لدكتور ايمن عثمان رئيس الجامعة والشكر موصل أيضا إلي قيادات جميع إدارات الجامعة علي جهدهم المبذول وصدق تعاونهم في إنجاح كافة فاعليات الأنشطة الطلابية.

والجدير بالذكر في ختام الحفل كرم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ومحمد يوسف منسق الاتحادات الطلابية أسر الشهداء وهم الشهيد أحمد عبدالنبي الطالب بكلية التربية الرياضية الشهير بكيكي والشهيد محمد خالد الطالب بكلية الحقوق والشهيد اسامة عبدالجبار الطالب بكلية الاداب.

كما قدم رئيس اتحاد الطلاب ومنسق الاتحادات الطلابية بالجامعة درع الاتحاد لرئيس الجامعة وقدم الدكتور أيمن عثمان درع الجامعة للواء احمد سليمان رئيس نادي اسوان الرياضي السابق وفتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عزت عبدالرحمن أول منسق لاتحادات الطلابية بالجامعة وأمين عام المساعد لشؤن الإدارية ومديري عموم الادارات بالجامعة، كما يعد قرار منسق الجامعة لشؤن الاتحادات الطلابية الذي أصدره رئيس الجامعة لأول مره يشغله رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان.



احتفالية تكريم وختام الاتحادات الطلابية



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