جامعة أسوان تستضيف فاعليات "مناهضة العنف ضد المرأة"

أسوان - عبد الله صلاح

استضافت جامعة أسوان، ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره وذلك بملاعب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، تحت شعار "اتحدوا" سوا نصل لحياة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعى.

وشهد فعاليات ورشة العمل، التى نظمتها مؤسسة نساء الجنوب، الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور رفعت عبد اللطيف رئيس قسم الألعاب الجماعية بالكلية وبحضور طلاب كلية التربية الرياضية والإعلامين والمثقفين والمهتمين بالقضية وذلك على ضوء المشاركة فى فاعليات الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تحمل هذا العام شعار "اتحدوا".

كما شهد اللقاء مشاركه المهندس أحمد بهاء الدين مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ببنبان للطاقة الشمسية ومسئول إحدى شركات الطاقة الشمسية ، وممثل فريق عمل مؤسسة نساء الجنوب صافيناز إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا ورئيس مجلس الأمناء والدكتورة حمدية عثمان المستشار التنموى وأميمة إبراهيم مسئول لجنة الإعلام بالمؤسسة.

وتضمن اللقاء احتفال كرنفالى، تخلله بعض العروض الفنية والرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية ودارت المناقشات فى تفاعل رائع من المشاركين حول خطورة العنف ضد المرأة وآثاره السلبية على المرأة والمجتمع واليات التصدى له.

وتضمنت توصيات اللقاء، الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون بين مؤسسة نساء الجنوب، ومديرية الشباب والرياضة وجامعة أسوان وشركة الطاقة الشمسية يهدف لاستثمار مراكز الشباب لإقامة فاعليات مماثلة لنشر الوعى بين الشباب بخطورة العنف ضد المرأة وسبل مناهضته وتقليل العنف داخل المجتمعات القروية والمحلية.