جنايات المنصورة تقضى بالسجن 7 سنوات لسائق قتل جاره فى ميت غمر

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، المستشار محيى محمد الكناني، المستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، وأحمد كمال، بمعاقبة سائق بقرية كفور البهايتة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالسجن 7 سنوات، وذلك لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات نشبت على إثرها مشاجرة تطورت إلى اشتباكات، استخدم خلالها المتهم سلاحا أبيض والاعتداء على المجني عليه بالضرب مما ادت للوفاة والشروع فى قتل زوجة المجنى عليه واحداث عدة إصابات بها.

وترجع الواقعة إلى 29 يناير 2020 بقرية البهايتة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عندما نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتهم أسامة. أ. م 58 سنة سائق ومقيم بذات القرية وبين المجنى عليه محمود محمد أنور محمود بدوى فى العقد الخامس من العمر ويعمل أعمال حرة على إثرها قام المتهم بأحداث إصابات خطيرة في أماكن من جسد المجنى عليه باستخدام سكين وشومة مما أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وقد اقترنت تلك الجناية بالشروع فى قتل المجنى عليها سهام. ع.م فى نهاية العقد الرابع ربة منزل، بأن قام المتهم بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات قاصدا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مدركتها للعلاج.



وبعد تأكيد التحريات صحة الواقعة قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، تحرر عن الوقعة القضية رقم 38879 لسنة 2020 جنايات مركز ميت غمر.