السجن 5 سنوات لطالب بتهمة قتل سائق بسبب مشاجرة بينهما فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة، بالسجن 5 سنوات، لطالب بتهمة قتل سائق ميكروباص، خلال مشاجرة بينهما بأحد مواقف السيارات بمحافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، وخالد عبد الهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب، وسكرتارية سامح الموافي، ومحمد جمال، والسيد عبدالعظيم، وذلك في القضية رقم 7288 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1921 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمتهم فيها علاء عبد الله محمد عبد العزيز 19 سنة - طالب، ومقيم بطريق بلقاس مركز طلخا.

وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في يوم 29 سبتمبر 2021، وبدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قام بقتل المجني عليه علي السيد فرج الله، عمدًا مع سبق الإصرار، وبيت النية وعقد العزم قاطعًا على قتله بوخذة في الصدر، مستخدمًا سلاح أبيض مطواة، أودى بحياته.

وسوس الشيطان له لارتكاب فعلته، بعد أن قام كل من المجني عليه والجاني بالمشاجرة أكثر من مرة، وقصد المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه به، وما إن رمقته عيناه، انطلق للفتك به، ثم قام بطعنه من الصدر.

كما جاء بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق الدعوة، أن الجاني استخدم سلاح أبيض مطواة، وقام بطعنه في الصدر أودى بحياته بعد أن استقرت بالقلب، وأحرز الجاني سلاحًا بغير ترخيص.

وجاءت المحكمة بتغير القيد والوصف بالقضية، من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أقصي إلى موت.