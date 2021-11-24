جلسة مفتوحة ومشاورات مغلقة حول ليبيا فى مجلس الأمن.. اليوم

كتبت : هند المغربي

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا. ومن المقرر أن يقوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) يان كوبيش بتقديم إيجاز.

وسيقوم المبعوث الاممي في ليبيا بتقديم لمحة عامة عن الاستعدادات للانتخابات المقبلة في ليبيا والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم عملية السلام حيث أن ليبيا لا تزال محط اهتمام دولي كبير.

وفى رسالة مؤرخة 16 نوفمبر ، قدمت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا ، إلى المجلس إعلان مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا ، الذي عقدته فرنسا في 12 نوفمبر، شارك الأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس ، وانضم إليهم 19 دولة أخرى ، بما في ذلك الدول المجاورة والإقليمية ودول أخرى شاركت في عملية برلين. كما شارك في الاجتماع ممثلو جامعة الدول العربية ، والاتحاد الأفريقي ، والاتحاد الأوروبي ، والأمانة التنفيذية لمجموعة الخمسة لمنطقة الساحل. وفقا لتقرير مجلس الامن

ودعا الإعلان إلى إجراء "انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر" وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020.

وفي هذا الصدد ، شدد الإعلان على ضرورة تنفيذ "خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية" التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في 8 أكتوبر الماضي.