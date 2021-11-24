جامعة أسيوط تشهد مناقشة أول رسالة ماجستير لباحثة كويتية بكلية التربية

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث عن مناقشة كلية التربية لأول رسالة ماجستير من طلابها الوافدين للباحثة الكويتية عليه حميد على حسين البكر بعنوان "تقنية الحرية النفسية لخفض المخاوف الاجتماعية لدى المراهقين بدولة الكويت " وهى دراسة علاجية كلنيكيه تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

شارك فى لجنة الإشراف و المناقشة كلاَ من الدكتور صموئيل تامر بشرى رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة أسيوط، و الدكتور مصطفى عبد المحسن الحديبى أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة أسيوط ،و الدكتور خيرى أحد حسين أستاذ الصحية النفسية بكلية التربية و وكيل كلية التربية لشئون التعليم و الطلاب بجامعة أسوان "رئيساَ و مناقشاَ" ، و الدكتور أحمد ثابت فضل أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة السادات "عضوا ومناقشاَ .

وأوضح الدكتور عادل رسمى عميد كلية التربية أن الدراسة تهدف إلى الكشف عن فاعلية تقنية الحرية النفسية فى علاج المخاوف المرضية لدى المراهقين واعتمدت على استخدام برنامجأ علاجيا تحليليا معرفيأ إعداد الدكتور صموئيل تامر بشري، مشيراَ إلى أن الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج، حيث أوضحت الدراسة التحليلية العوامل والديناميات المميزة للمخاوف المرضية بالإضافة إلى فاعلية تقنية الحرية النفسية فى علاج المخاوف المرضية واستمرارية لتلك الفاعلية أثناء فترة المتابعة .