جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين فى بطولة الكاراتيه بـ5 كليات مختلفة

أسيوط - هيثم البدري

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط علي حرص إدارة الجامعة التام علي تعزيز الجانب الرياضي بالجامعة ودعمها علي نحو واسع وذلك في إطار رسالتها الأكاديمية لدعم الطلاب وتشجيعهم على تبنّي نمط حياة صحي وبناء جيل سليم معافي فكرياً وبدنيًا مؤكداً علي تقديم وافر الاهتمام والدعم لكافة أفراد المجتمع الجامعي لممارسة مختلف الرياضات والأنشطة البدنية بوجهٍ عام واستثمار قدرات الطلاب الرياضية وتشكيلها والاستفادة منه في التنافس في البطولات الرياضية علي نحوٍ خاص بما يعزز من اسم ومكانة جامعة أسيوط محلياً ودولياً وعالمياً .

وفي هذا الإطار كشف الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن نتائج بطولة الكاراتيه ( طلبة وطالبات ) التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب يوم الأحد الماضى بالصالة المغطاة القديمة باستاد الجامعة وذلك تحت إشراف عز المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية و إيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي، مشيداً في ذلك بشباب الجامعة الواعد المتميز في مختلف المجالات ، ومهنئاً إياهم علي مشاركتهم المشرفة في كافة المسابقات التي يتم تنظيمها علي مستوي الجامعة وخارجها .

كما أوضح الدكتور شحاته غريب أن فعاليات البطولة شهدت مشاركة كليات (التربية الرياضية، الحقوق، الخدمة الاجتماعية، التجارة، الآداب، التمريض، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر)، وذلك بواقع 39 طالب و 24 طالبة مشاركين في البطولة، مضيفاً أن المسابقة خضعت للجنة تحكيم مشكلة من حكام منطقة أسيوط للكاراتيه , وقام بالإشراف عليها لفيف من العاملين بإدارة النشاط الرياضي يضم كلٍ من محمد محمود عبد اللاه، و محمد يس شحاته، و محمد حسني توفيق، و جمال حسن رجب، و رانيا عبده السيد .

وفي سياق متصل أعلن الدكتور شحاتة غريب أسماء الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولي , حيث أسفرت البطولة في " الكاتا فردي طلبة " عن فوز الطالب عبد الرحمن أشرف أمير بكلية التربية الرياضية ، وفي " الكاتا فردي طالبات " فازت الطالبة سارة رفعت عزت بكلية التربية الرياضية ، أما في " الكوميتة طالبات " فقد فازت الطالبة هينار محمد تمام بكلية التربية الرياضية في وزن تحت 55 كجم، كما فازت الطالبة دينا محمد عبد العال بكلية التربية الرياضية في وزن فوق 55 كجم .

مضيفا أن المسابقة أسفرت كذلك في مجال " الكوميتة طلبة " عن فوز الطالب محمد العربي محمد بكلية التجارة في وزن 60 كجم و كما فاز الطالب عبد الرحمن أشرف أمير بكلية التربية الرياضية في وزن 67 كجم ، أما في وزن 75 كجم فقد فاز الطالب أحمد عبده حسني بكلية التربية الرياضية، وفي وزن 84 كجم فاز الطالب عبد المعز أحمد علي بكلية التربية الرياضية، إضافةً إلي فوز الطالب تامر خليفة أحمد بكلية الحقوق في وزن فوق 84 كجم .



جانب من المسابقة (1)



جانب من المسابقة (2)



جانب من المسابقة (3)



جانب من المسابقة (4)



جانب من المسابقة (5)



جانب من المسابقة (6)