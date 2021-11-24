جامعة أسيوط تشهد احتفال حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة

أسيوط هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة، وأنشطتها المتميزة لدعم الطفل والمرتكزة على أسس أكاديمية، وعلمية رائدة، مضيفاً أن الكلية حرصت منذ نشأتها على تنظيم العديد من الفعاليات توافقاً مع اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص، حيث وضعت مصر قضايا الطفولة على أولوية الأجندة السياسية للدولة وهو ما تحرص إدارة الجامعة على تأكيده وذلك فى إطار دورها المجتمعى فى خدمة الفرد والمساهمة فى الارتقاء بشخصيته منذ نشأته.

جاء ذلك تعقيباً على مشاركة الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة احتفال حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة والتى تأتى متزامنة مع الاحتفالات العالمية بتلك المناسبة، وذلك بحضور الدكتورة ريهام المليجى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث, والدكتورة ماجدة هاشم عميد الكلية السابق، فضلاً عن مشاركة من الدكتورة هبة الجلفى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية و طبيب الروضة، و مروة جعفر مديرة حضانة الكلية, ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم والاداريين والعاملين بالحضانة.

وفى بداية الحفل هنأت الدكتورة مها غانم الأطفال بأعياد الطفولة متمنيةً لهم مستقبلاً واعداً ومشرقاً، كما أعربت عن إعجابها بهذا الترابط الوثيق بين مختلف كليات الجامعة والمجتمع المحيط وهو ما يظهر جلياً فى حرص كافة الكليات على مواكبة الاحتفالات العالمية ومن بينها احتفالات أعياد الطفولة، وفى هذا الإطار أشارت أن إشراف كلية التربية للطفولة المبكرة على روضة الجامعة جعل لها رونق خاص ولمعات إبداعية مختلفة تتناسب مع الضوابط والمعايير العلمية المتقدمة، مؤكدةً على استمرار دعم إدارة الجامعة و تسخير كافة سبل الدعم لهذه الكلية فى مختلف فعالياتها و أنشطتها.

و فى السياق ذاته أشارت الدكتورة ريهام المليجى إلى أن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية فى بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التى سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم، مشيدة بحرص إدارة الجامعة على دعم الكلية ومختلف انشطتها وعلى تطوير الروضة والإهتمام بالأطفال ورعايتهم تحت مظلة دعم إدارة الجامعة للحضانة عاملين وإداريين ومعلمين.

كما أوضحت الدكتورة منال أنو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة أن هذا الاحتفال يعد باكورة احتفالات كلية التربية للطفولة المبكرة بأعياد الطفولة والتى جاءت بمشاركة روضتى الزهراء والرعاية المتكاملة بأسيوط، مشيرة إلى أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية والتى شارك بها أطفال الروضات الثلاث وطالبات الكلية والتى شهدت تفاعل كبير من كافة الأطفال، كما أضافت انه من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات والاحتفالات تحت إشراف وتنظيم إدارة الكلية.



الأطفال بالحفل