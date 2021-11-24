اليوم السابع
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تشغيل ماكينات الدفع الإلكترونى لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:46 م
تشغيل ماكينات الدفع الإلكترونى لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك لأول مرة تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني
كتب محمد أسعد

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بدأ اليوم تفعيل تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الالكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك، والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا. 
 
وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن تشغيل المرحلة الأولى من منظومة التذاكر تُمكن السائحين من الحصول على تذاكر دخول هذه المعابد إلكترونية وسداد قيمتها باستخدام كروت الائتمان ويتم قرائتها باستخدام قارئ يدوي.
 
 
تذاكر الدفع الالكترونى
تذاكر الدفع الالكترونى
 
وأشار إلى استكمال المنظومة الالكترونية وتركيب وتشغيل البوابات الاكترونية بالمعابد وذلك فور الانتهاء من فعاليات احتفالية الاقصر المقرر أقامتها غدا الخميس.
 
وأضاف أنه من المقرر متابعة أعمال مشروع التحول الأكتروني في منطقة البر الغربي، والتي تأتي ضمن مشروع الوزارة لتطوير خدمات الزائرين في أكثر من 30 موقعا أثري ومتحف على مستوى الجمهورية ومنها استخدام التذاكر الأكترونية بدلا من الورقية وتركيب بوابات إلكترونية. 
 
ويذكر أنه قد تم تشغيل منظومة البوابات الاكترونية في كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير ومنطقة الأهرامات.
 
 

وزارة السياحة والآثار

معابد الكرنك

معبد الأقصر

طريق الكباش

السياحة في مصر

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