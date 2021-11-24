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شبكة أمريكية عن حفل طريق الكباش: مصر تبهر العالم بإحياء ممر عمره 3 آلاف عام

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:14 ص
شبكة أمريكية عن حفل طريق الكباش: مصر تبهر العالم بإحياء ممر عمره 3 آلاف عام ممر الكباش
كتبت: نهال أبو السعود

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سلطت شبكة إيه بي سي الأمريكية، الضوء على استعدادات مصر لـ افتتاح طريق الكباش فى حفل عالمى غداً الخميس، قائلة في تقرير لها إن مصر تستعد لإبهار العالم بإحياء ممر تاريخي عمره أكثر من 3 آلاف عام فى حفل ساحر.

 

وقالت الشبكة في تقريرها الأربعاء: بعد أكثر من سبعة عقود من المحاولات المتقطعة ‏لحفر الممر القديم والذي يبلغ طوله ما يقرب من ميلين في مدينة الأقصر الجنوبية ، ستفتتح مصر ‏أخيرًا طريق الكباش الذي يبلغ عمره 3000 عام للجمهور يوم الخميس في حفل ساحر.‏

 

وتم الكشف عن الامتدادات الكاملة لـ الممرالتاريخي الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 ‏قدمًا، والذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، في مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو ‏الهول المميزة والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على الجانبين.‏

 

وفي السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها للترويج لاكتشافاتها الأثرية في الوقت الذي ‏تسعى فيه جاهدة لإحياء صناعة السياحة، حيث يتمثل أحد عناصر هذا النهج في إعادة إنشاء الأماكن القديمة في الاحتفالات المتوهجة، ‏والتي تم تقديمها لأول مرة عندما أقامت مصر ما أطلق عليه "موكب ملكي" لاستعراض ‏‏22 مومياء في شوارع القاهرة أثناء نقلها إلى متحف تم افتتاحه حديثًا في أبريل الماضي .‏

 

ومن المقرر انطلاق الاحتفالية العالمية بإعادة إحياء طريق الكباش في تمام السابعة والنصف مساء الخميس.

 

كانت محافظة الأقصر قد شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "بطريق الكباش ".

 

 


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