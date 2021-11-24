تراجع هامشى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4446 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2995 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 435 ألف سهم بقيمة 149.8 مليون جنيه.

أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى عدد 325 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.67%، شراء الشركة الثانية 280 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.76%، شراء الشركة الثالثة 1.285 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.42%، شراء الشركة الرابعة 150 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.62%.

كما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، شراء المساهم Regional Investment Holding عدد 1.9 مليون سهم بسعر 0.247 دولار بقيمة إجمالية 477.4 ألف دولار لترتفع نسبة مساهمته من 17.95% إلى 18.506%.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، انضمام أوراسكوم للإنشاءات إلى تحالف الهيدروجين الأخضر مع شركة فيرتيجلوب وScatec وصندوق مصر السيادي لتطوير أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وسيتكون مصنع الإنتاج بشكل أساسي من محلل كهربائي بقدرة 100 ميجاواط، والذي سيصنف كأكبر المحللات الكهربائية المستقلة على مستوى العالم وأول محلل كهربائي مصر، مما يضع المشروع في طليعة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

في سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ردًا على ما نشر حول ضبط مسئول بالشركة، إن الخبر المذكور لا يخص الممثل القانوني للشركة حاليًا وإنما يخص رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق للشركة، وأن هذا الأمر لا يؤثر على سير العمل بالشركة، وأن الأحكام المشار إليها هي أحكام غيابية كما أن الشركة لم ترتكب أي مخالفات ولم تعلن بها، فيما تم إخلاء العضو المنتدب السابق للشركة بتلك الأحكام بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخلال سبيله فورًا من سراي النيابة.