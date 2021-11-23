أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 23-11-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 23-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، البدر للبلاستيك، الأهلي للتنمية والاستثمار، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العبور للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، البدر للبلاستيك، الأهلي للتنمية والاستثمار، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 335.6 مليون ورقة مالية بقيمة 968.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.82%، والعرب على 8.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.2 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 11369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13352 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 2993 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 6 آلاف سهم، 1.8 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 4248 سهم، 11999 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 6 آلاف سهم، 1.8 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 4248 سهم، 11999 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مستشفى النزهة الدولي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 111.4 ألف سهم، 218 ألف سهم، 5.3 مليون سهم، 408.7 ألف سهم، 129 ألف سهم، 5150 سهم، 18397 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم، 30 سهم، 141.5 ألف سهم، على التوالي.