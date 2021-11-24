اليوم السابع
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تحرير 33 محضر مخالفة فى حملات تموينية بالمنيا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:10 ص
تحرير 33 محضر مخالفة فى حملات تموينية بالمنيا اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية التموين بالمنيا جهودها لضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين،وكذلك ضبط الأسواق ومنع الغش التجارى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بمتابعة الحملات التموينية علي المدن والقري حيث شنت الإدارة التموينية بمركز مطاى شمال محافظة المنيا،حمله تموينية مكبرة علي المخابز البلديه بالتعاون مع الصحة و بالاشتراك مع مباحث التموين وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزمطاى.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 33 محضر متنوع للمخابز المخالفة عبارة عن 6 محاضر نقص وزن و4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و3 محاضر نظافة و3 محاضر عدم صرف بون ومحضر واحد مواصفات و13 شهاده صحية.

فيما أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا على مواصلة الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .

ومن ناحيته شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على المتابعة المستمرة للأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين وضبط الاسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


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