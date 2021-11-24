تجديد رخصة العامل حسب الاحتياج له.. تفاصيل قانون العمل والإقامة الجديد بالسعودية

كتب محمد جمال

فى إطار التجديد والتقييم لقوانين العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء السعودى الموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوى (كل 3 أشهر كحد أدنى)، باستثناء العمالة المنزلية، ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب الوكالة السعودية؛ فان الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقا) بحسب ‏حاجة المنشأة.

وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، لتمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له.

كما سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها، وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

وبينت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم).

فيما ‏أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

من جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، توفير إمكانية إصدار رخص العمل والإقامة وتجديدها وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى.

يذكرأنه، تم إصدار نظام اقامة جديد في السعودية كبديلًا لنظام “الكفيل”؛ والذى يسمح للوافدين الأجانب بالإقامة المؤقتة أو الدائمة بالمملكة مع الكثير من المميزات لهم ولأسرهم، مثل إمكانية تمديد تأشيرات الزيارة لأسر الوافدين إلى 90 يوم.

لإيضاح ما سبق، ومعرفة ما هو نظام الإقامة الجديد؟ وما هي شروط الحصول على الاقامة الدائمة في السعودية؟ سنعرض فيما يلي أهم المعلومات عن قرارات الإقامة الجديدة بالمملكة.

ما هو نظام الاقامة الجديد في السعودية ؟

نظام الإقامة الجديد -أو ما يعرف بنظام الإقامة المميزة، أو قانون الاقامة الجديد في السعودية-، هو نظام تمنحه السلطات السعودية للوافدين بهدف الإقامة المؤقتة أو الدائمة بها، سواء بمفردهم أو مع أسرهم؛ وذلك وفقًا للوائح وأنظمة معينة تعمل على تأسيس قواعد نظام الإقامة الجديد.

وتصنف أنواع الإقامة المميزة في السعودية إلى نوعين وهما:

إقامة غير محددة المدة.

إقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مَن المستفيد مِن نظام الإقامة المميزة في السعودية؟

لا يقتصر نظام الإقامة الجديد على الوافد السعودي فحسب، بل بناءً على حكم الاقامة الدائمة لزوجة المواطن السعودي، فقد تقرر منحهم الجنسية السعودية وحق الإقامة الدائمة في المملكة.

كما تقرر منح الجنسية السعودية والاقامة الدائمة في السعودية للمواليد من المواطنين السعوديين المتزوجين من غير سعوديات؛ أو المواطنات السعوديات المتزوجات من مواطنين أجانب وإضافة أبنائهم سواء داخل أو خارج المملكة؛ كما قد تقرر منح الجنسية والإقامة الدائمة في السعودية للمواليد بالسعودية والمقيمين لمدة لا تقل عن 15 سنة مع أبنائهم.