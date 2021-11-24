اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى 12 منطقة بأسوان .. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:14 ص
بدء جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى 12 منطقة بأسوان .. صور إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت محافظة أسوان، بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وذلك على نطاق 12 منطقة وقرية بالمحافظة، مع توفير وحدات سكنية بمنطقة حى السلام لنقل الأسر المتضررة.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بإجمالى 504 وحدة سكنية والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بـ 2 منطقة بعد استبعاد الجمعيات غير الجادة.

وكشف اللواء عطية، بأن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للانهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول حيث أن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية ، مشيداً  بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، وهو الذى يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات.

إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول (1)
إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

 

إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول (1)
إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

 

إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول (2)
إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

 

إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول (2)
إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

 

إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول (3)
إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

 


سيول

سيول اسوان

اسوان

اعمار المنازل

الايواء العاجل

حى السلام

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة