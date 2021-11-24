بدء جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى 12 منطقة بأسوان .. صور

أسوان - عبد الله صلاح

بدأت محافظة أسوان، بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وذلك على نطاق 12 منطقة وقرية بالمحافظة، مع توفير وحدات سكنية بمنطقة حى السلام لنقل الأسر المتضررة.

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بإجمالى 504 وحدة سكنية والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بـ 2 منطقة بعد استبعاد الجمعيات غير الجادة.

وكشف اللواء عطية، بأن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للانهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول حيث أن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية ، مشيداً بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، وهو الذى يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات.



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول



إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول