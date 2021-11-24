الولايات المتحدة تتبرع بأكثر من 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر" لفيتنام

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" إلى فيتنام، ويجري شحن الدفعة الجديدة حاليًا.



وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حسب صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية إلى أنه يتم حاليًا شحن 4 ملايين و149 ألفًا و990 جرعة من لقاح "فايزر" إلى فيتنام؛ ما يرفع العدد الإجمالي الذي سلمته الولايات المتحدة لفيتنام إلى 17 مليونًا و589 ألفًا و110 جرعات، مضيفًا أنه على الصعيد العالمي، أرسلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 268 مليون جرعة إلى 110 دول، وهو "أكثر مما تشاركه جميع البلدان مجتمعة".



وسجلت فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 96 مليون نسمة، أكثر من 1.14 مليون إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة جراء (كوفيد-19).