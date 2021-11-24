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المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين بـ"عصابة السيدات".. قتلوا شخصا بعد خداعه بالزواج

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:07 م
المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين بـ"عصابة السيدات".. قتلوا شخصا بعد خداعه بالزواج حبس - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين فى اتهام 7 سيدات وعاطل بقتل مواطن بعد استدراجه بصفحة زواج مزيفة، والاعتداء عليه بعد تخديره، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين وبراءة 3 آخرين.

 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات بإعطاء مادة ضارة «مادة الكلوزابين» للمجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بإعداد مخطط إجرامى اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز العقار السابق بيانه وسرنجة طبية لحفظها بداخله، وما أن ظفروا بضحيتهم وأمن الأخير لهم دسوها بإنائه، وباحتسائه مشروب كوكتيل الفواكه الذى أودى بحياته كونه مريضا بالقلب بغير إنتوائهم إزهاق روحه، قاصدين التأهب لارتكاب جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه، بأن تمكنوا خلسة من الاستيلاء على هاتفه ونقوده إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم، كما أنشأوا حسابا إلكتررونيا «حساب الفيس بوك» بقصد تسهيل ارتكاب جريمتهم.
 
وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين بقيام المتهمين من الأول حتى الثامن بإعداد مخطط إجرامى لسرقة الرجال بطريق الإكراه عن طريق استدراجهم بالتحايل عن طريق إنشاء حساب على تطبيق الفيس بوك للزواج والاتفاق مع ضحايهم على التقابل فى المقاهى لرؤية العروس، ليقوموا بحقن المشروب المقدم لضحيتهم بعقار يسبب الإغماء والتخدير على الفور فيقوموا بسرقة ضحيتهم والفرار.

عصابة السيدات

السرقه بالاكراه

الحكم على 8 متهمين بسرقة المواطنين

جنايات القاهره

عقوبة القتل

اخبار الحوادث اليوم

قتلوا شخصا بعد خداعه بالزواج

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