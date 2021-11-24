الكرملين: واشنطن تحاول احتكار الديمقراطية وفق فهمها الخاص

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تحاول خصخصة الديمقراطية بالتحضير لقمة حول هذا الموضوع دون مشاركة روسيا والصين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، "بالطبع لدينا موقف سلبي تجاه هذه القمة، فهذه محاولة لرسم بعض الخطوط الفاصلة الجديدة.. نحن حاربنا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي لإزالة هذه الخطوط الفاصلة، ولكن الولايات المتحدة، للأسف، تُفضل إنشاء خطوط تقسيم جديدة وتقسيم البلدان إلى دول جيدة وسيئة من وجهة نظرها".

وأكد بيسكوف أن هذا لا يرتبط إطلاقا بالمزاج العام في العالم، موضحا أن المزيد من البلدان تفضل أن تقرر بنفسها كيف تعيش بدون النظر إلى أي شخص أو أي بلد.

وتابع :" مثل هذه المحاولات الأمريكية لخصخصة الديمقراطية تعني في تصور واشنطن أن الديمقراطية هي فقط ما يتوافق مع فهمها"، مؤكدا أن هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يكون والواقع ليس كذلك كما يتصورونه.

وفي سياق منفصل، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد مؤتمره الصحفي السنوي الكبير قبل حلول العام الجديد، مشيرا إلى إمكانية عقده في 23 ديسمبر القادم، "أو في تاريخ آخر من الشهر المذكور".