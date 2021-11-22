اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يشيد بقرار النائب العام بحبس المتهم بالتنمر على ذوى الإعاقة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:38 م
المجلس القومى للمرأة يشيد بقرار النائب العام بحبس المتهم بالتنمر على ذوى الإعاقة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لإصداره الأمر بحبس المتهم بالتنمر على ذوى الإعاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يتصدى بكل قوة وحزم لهذه الظاهرة غير الأخلاقية، وهو ما عهدناه دائما من النيابة العامة بقيادة المستشار حماده الصاوى الذى يتصدى بكل قوة لهذه الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا، ودعمه ومساندته للمرأة المصرية، لافتة إلى وجود قانون بتجريم وتعريف التنمر وأشكاله والتي تشكل خطرا على المجتمع ككل وعلى المرأة والفتاة بصفة خاصة باعتبارهما الأكثر عرضة للعنف.
 
يذكر أن النيابة العامة قد استمعت إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي كتب المتهمُ تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.

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المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

النائب العام

التنمر

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