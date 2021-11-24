القبض على 6 أشخاص وراء اختطاف مهندس بسبب خلافات بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على ستة أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف مواطن واحتجازه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وعقد اتفاق فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مزارع فى البحيرة، بأنه تلقى إتصالاً من شخص مجهول ورسائل نصية من هاتف محمول مفادها اختطاف نجله مهندس "مسئول عن أعمال مقاولات " ومقيم بذات العنوان وله محل إقامة آخر بالجيزة ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراح نجله، وإتفقا على التقابل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لتسليم المبلغ المالى.

أثناء الفحص حضر المجنى عليه، وقرر بأنه حال تواجده أمام إحدى المقاهى بالجيزة ، فوجئ بأحد الأشخاص (مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبصحبته آخرين قاموا باصطحابه داخل سيارة "قيادة أحدهم" بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما وإحتجازه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج وإكراهه على التوقيع على عدد 5 (إيصالات أمانة - عقد إتفاق)، وعقب ذلك إصطحبوه لأحد مكاتب الشهر العقارى لعمل توكيل رسمى صادر منه للمتهم الأول لصرف مستحقاتهم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، إلا أنه غافلهم وتمكن من الفرار وحضر للإبلاغ.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (5 أشخاص آخرين) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرر المتهم الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه ، ورفض المجنى عليه سداد المبلغ المالى المشار إليه فخطط لإرتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين ، وأيد باقى المتهمين أقواله.

وتم بإرشادهم ضبط ("5" إيصالات أمانة، عقد إتفاق ، توكيل رسمى مزيلين بتوقيع المجنى عليه - الهاتف المحمول والسيارة المستخدمين فى الواقعة) وبسؤال المجنى عليه واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.