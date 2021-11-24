اليوم السابع
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البرلمان الأوروبى يصمت حدادًا على ضحايا حادث حريق أتوبيس بلغاريا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:55 م
البرلمان الأوروبى يصمت حدادًا على ضحايا حادث حريق أتوبيس بلغاريا البرلمان الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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وقف أعضاء البرلمان الأوروبى، صباح اليوم دقيقة صمت حدادًا على  ضحايا حادث الحافلة المروع في بلغاريا، وقال ديفيد سالولى رئيس البرلمان: أود أن أبعث بكل تعاطفنا مع أسرهم وأحبائهم وشعب مقدونيا وبلغاريا.

وكانت وسائل إعلام بلغارية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن 45 شخصًا بينهم 12 طفلًا لقوا مصرعهم، عندما اشتعلت حافلة سياحية من مقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أن الحادث وقع بسبب تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق السريعة في بلغاريا فجر الثلاثاء.
 
وقالت وكالة الأنباء البلغارية، نقلا عن وزارة الداخلية، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالقرب من قرية بوسنيك جنوب غرب العاصمة صوفيا.

وكان من بين ضحايا الحادث أطفال، وفقا لما صرح به مدير إدارة مكافحة الحريق نيكولاي نيكولوف للتليفزيون الرسمي البلغاري.

ويجري التحقيق في سبب وقوع الحادث، والذي ترجح تقارير أنه بسبب اصطدام الحافلة.

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