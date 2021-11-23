وكان الحادث قد وقع فجر اليوم، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 45 شخصا بينهم عدد من الأطفال، فيما تم نقل سبعة أشخاص مصابين بحروق إلى مستشفى للحالات الطارئة فى العاصمة البلغارية.

ولم يتسن بعد معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، فيما تم فتح تحقيق فى الحادث للوقوف على ملابساته.