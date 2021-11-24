الأونكتاد: العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة أثرت سلبا على الفلسطينيين

كتبت : هند المغربي

انطلقت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الصحفى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد حول تكلفة إغلاقات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 2000 بعنوان عقدان من الفقر والـ "لاتنمية " فى الضفة الغربية .

أطلق التقرير الدكتور محمود الخفيف الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة الذى أكد علي الهشاشة الاقتصادية التي يواجهها قطاع الضفة الغربية بسبب عمليات الإغلاق وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تسببت في تكبد فلسطين 58 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتي وقتنا هذا.

وأشار الخبير الأممي، أن التقرير جاء وفقا لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولتقييم وتوثيق الأوضاع الاقتصاديه في فلسطين وذلك من وجه نظر الماليه العامة الفلسطينية.

وفى تقرير سابق أشار "الأونكتاد" إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 4.9% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع السابق وذلك بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير، أنه كان الربع الثاني من العام هو الأسوأ، حيث تراجعت جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، وتم إغلاق ثلثي المؤسسات بالكامل، وارتفعت البطالة إلى 39%، بينما انخفض الاستثمار والتصدير والواردات بشكل كبير.