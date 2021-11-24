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إمام مسجد الروضة يكشف تفاصيلا مرعبة فى ذكرى الحادث الإرهابى.. لايف

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:30 ص
إمام مسجد الروضة يكشف تفاصيلا مرعبة فى ذكرى الحادث الإرهابى.. لايف مسجد الروضة - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نقل تلفزيون "اليوم السابع" من قرية الروضة شهادة الشيخ محمد رزيق إمام وخطيب مسجد الروضة بشمال سيناء، عن حادث مسجد الروضة الإرهابى، الذى تحل اليوم ذكراه الرابعة.
 
وحادث مسجد الروضة وقع يوم 24 نوفمبر 2017، وخلاله هاجم إرهابيون مسلحون، المصلين بمسجد قرية الروضة أثناء أداء صلاة الجمعة، واقتحموا محراب المسجد وأطلقوا النار على من فيه، وسجلت عدد الوفيات المصلين الذين استشهدوا فى الحال واستشهدوا فى وقت لاحق متأثرين بإصابتهم أكثر من 305 شهداء، وأكثر من 109 مصابين.

قال الشيخ محمد رزيق لـ "اليوم السابع"، أنه بعد نجاته من الحادث وتعافيه من إصابته لا يزال على رأس عمله فى المسجد، الذى تقام فيه كل الشعائر بشكل طبيعى، ولم يتحقق لمن أرادو خرابه منالهم، وأصبح من جديد عامرا بالمصلين من أهل المكان والزائرين، كما كان قبل الحادث.

وأضاف أنه فى هذا اليوم لا ينسى الحادث، عندما صعد على المنبر وألقى السلام وشرع فى  مقدمة خطبته، وكان وقتها مناسبة المولد وخطبته بعنوان "محمد رسول الانسانية"، وشاهد من بعيد مجموعة تتقدم نحو المسجد، ويطلقون النار وأصوات صراخ، وما هى إلا لحظات حتى دخلوا المحراب وأطلقوا النار على المصلين، وكان هذا بالتقريب خلال الـ3 دقائق الأولى من الخطبة، فبادر إلى اتخاذ ركن بجانب المنبر مكان وجلس ينطق الشهادتين، بالتزامن مع حالة من الصراخ والعويل، وحركة من يسعون للفرار من الموت، بالتزاحم على الشبابيك .

وتابع  أنه بعد أن هدأ الموقف فوجئ انه مصاب بطلق نارى بالركبة ويتمدد بين مئات بينهم من فارقته روحه ومن يتألم من حوله والدماء تسيل فى كل مكان، مؤكدا انه لم يستطع المشى ونقل مع الجرحى حيث  تتابعت مراحل علاجه حتى شفى من اصابته تماما، ولاينسى  فى هذا اليوم مشهد الشيخ الضرير الذى استشهد والشاب القعيد الذى ترك كرسيه المتحرك لشهور ينتظره بعد الحادث على باب المسجد.

وقال أنه لاينسى الشيخ فتحى الطنانى مؤذن  المسجد الذى أعطاه قبل صلاة الجمعة 100 جنيه، وقال له سلم 50 جنيها منها، لرجل فى محافظة الشرقية قام بإصلاح ميكروفونات المسجد، وتبقى له هذا المبلغ، ويخشى ان يموت وهو دين فى رقبته، وكأنه يعلم أنها النهاية.


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