"حكاية بنت اسمها روضة" أول عمل فنى يجسد حادث الروضة بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعد مسرحية "حكاية بنت اسمها روضة" التى تعرض على مسرح ثقافة شمال سيناء، أول عمل فنى يجسد حادث الروضة، وقال مخرج المسرحية ومؤلفها مجدى الشريف لـ"اليوم السابع"، إن الملحمة الغنائية "حكاية بنت اسمها روضة" ملخصها يتحدث عن غنام ابن الأرض الطيبة المباركة، والذى يقرر الهجرة من أرضه بعد أن قتل "الشريد" ورجاله، أباه وأخوته وأعمامه.



وأضاف، أن بطل المسرحية غنام يجد نفسه وحيدا لا يقدرعلى مقاومة هذا الشريد ورجاله الذين استباحوا الدم واستباحوا الأرض والعرض، وتكتمل المأساة بعدما قرر الشريد أن يتزوج روضة بنت عم غنام وحبيبته إلى ابنه المتخلف والمعتوه بقوة السلاح رغم اعتراض باقي الأهل على ذلك، ولكن روضة ترفض وتقف بجانب ابن عمها غنام، وتثبته وتذكره بالمبادئ الذى تربى عليها، وأن الأرض والعرض واحد لابد من الدفاع عنهما إلى أن يتراجع عن رأيه في ترك الأرض ويعد روضة بالدفاع عنها وحمايتها من هذا الشريد الوافد على أرضهم ورجاله بدون سابق معرفة.



وتبين فصول المسرحية مقاومة الشريد مع أهله القادمين من البر الثاني حتى تنعم روضة بالأمن والأمان، ويستمر غنام وأهله القادمون من البر الثاني في محاصرة الشريد ورجاله لتطهير الأرض منهم، ويعد روضة بأن يوم فرحها اقترب، وستعود تنعم بالأمن والحب والرخاء مرة أخرى.



وأشار مخرج المسرحية، إلى أن الملحمة تحكى بصورة درامية ورمزية عن أحداث قرية الروضة الشهيرة في التاريخ الحديث، والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء يوم 24 نوفمبر 2017.



وأوضح أن العرض يقدم مجموعة من الرسائل الوطنية الهامة في تلك الفترة من عمر الوطن؛ وهى الحفاظ على الأرض والعرض ومقاومة الأشرار ومقاومة الأفكار الهدامة والسعي إلى بناء الإنسان والمكان ومناهضة العنف ضد المرأة والحفاظ عليها لأنها هى العرض والأرض.



الملحمة من بطولة ياسر وهبة – أحمد أيمن الشريف – محمود أيمن الشريف – عمر مصطفى – ناهد الشعراوي – أحمد علاء الدين – أحمد المالح – محمد المالح – شادى مجدى – ليالي عماد – محمود والى – محمود فؤاد – آلاء صلاح - نسمة يحيى - عبد الرحمن أشرف - أحمد زين؛ موسيقى والحان وعزف الفنان ياسر الشريف وأشرف الفالوجي وسينوغرافيا وإكسسوارات أيمن الشريف - والمخرج المساعد حسن عبد العزيز، والمخرج المنفذ أسعد الملكى.