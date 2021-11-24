اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:42 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم بأسوان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:42 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم بأسوان حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 3 أشخاص فى حادث وقع اليوم الأربعاء بطريق "إدفو - مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من الكيلو 70 على طريق "إدفو- مرسى علم" وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: "محمود سيد بكرى 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات، وشقيقه محمد 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين، وإبراهيم عبد الصبور على 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


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