أطعمة يومية تجعلك تشعر بالدفء أثناء الشتاء

كتبت - ميرفت رشاد

فصل الشتاء يجلب معه العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، ويقترح خبراء التغذية تعزيز المناعة والتغذية الشاملة للمساعدة في مكافحة الطقس البارد، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تولد حرارة في الجسم بشكل طبيعي، لا تساعد هذه الأطعمة في التعامل مع درجات الحرارة المنخفضة فحسب ، بل تثبت أيضًا فعاليتها للأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة، هناك بعض الأطعمة اليومية لإبقائك دافئًا ، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

العسل:

يعتبر العسل بديلاً صحيًا للسكر، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، فهو لا يساعدك فقط على الدفء ، ولكنه معروف أيضًا بتعزيز الهضم والتمثيل الغذائي يمكنك أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والعسل وتمنح بداية صحية ليومك.

السمن:

ربما يكون السمن هو أفضل تعريف للدهون الصحية، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويعتبر مفيدًا للصحة العامة ،يمكنك إضافة السمن إلى أو أي شيء آخر والاستمتاع بنكهته كل يوم.

البهارات:

يعتبر القرنفل والقرفة والزنجبيل والهيل جزءًا من الأيورفيدا منذ العصور ويتم استهلاكه بطرق متعددة، فهذه التوابل تساعدك على الدفء وتوفير الراحة خلال الموسم.

الفواكه الجافة والمكسرات:

تعتبر الفواكه الجافة بحق أغذية خارقة، يتم تحميل اللوز والكاجو والزبيب والعنب وغيرها بكل العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي، يمكنك تناول هذه الفاكهة المجففة والمكسرات كما هي أو إضافتها إلى كوب الحليب والحلويات وغير ذلك.