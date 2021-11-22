فوائد شوربة العدس فى فصل الشتاء

نهير عبد النبى

تحتوى شوربة العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم، لذلك تعتبر شوربة العدس هى الوجبة الأساسية فى فصل الشتاء حيث إنها تساعد على الدفء وتعزز المناعة، وبحسب ما ذكره موقع healthline فإن لشوربة العدس فوائد عديدة فى فصل الشتاء وهى:

فوائد شوربة العدس في فصل الشتاء

1:تناول شوربة العدس يساعد على التخلص من الصداع النصفى ويعزز صحة الجسم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

2:يحتوى العدس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الكالسيوم والحديد والفسفور والذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والبكتيريا.

3: يعتبر العدس من الوجبات التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف والبروتينات وتعمل علي تعزيز حالة الشبع وتؤخر الشعور بالجوع.

4: تحتوى شوربة العدس على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

5: تناول شوربة العدس يساعد على علاج فقر الدم، لذلك ينصح بتشجيع الأطفال على تناول شوربة العدس.

6: يعتبر العدس مصدر جيد للبروتين ويعمل على تغذية الجسم وتقوية العضلات.