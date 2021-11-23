أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-11-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، البدر للبلاستيك، الأهلي للتنمية والاستثمار، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العبور للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العالمية للاستثمار والتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، البدر للبلاستيك، الأهلي للتنمية والاستثمار، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه عند مستوى 715.212 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 335.6 مليون ورقة مالية بقيمة 968.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.82%، والعرب على 8.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 47.1 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.2 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 11369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13352 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 2993 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 1.671 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.42%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 13.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 11.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.30%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 38.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.893 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 9.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.85%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.184 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.