اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:25 ص
أكرم القصاص
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أروقة الجامع الأزهر تستقبل اليوم المتخلفين عن اختبارات محفظى القرآن ومعلمى القراءات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص
أروقة الجامع الأزهر تستقبل اليوم المتخلفين عن اختبارات محفظى القرآن ومعلمى القراءات الجامع الازهر الشريف
كتب لؤى على

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تبدأ إدارة الجامع الأزهر اليوم إجراء اختبارات المتخلفين عن حضور اختبارات محفظى القرآن الكريم، ومعلمى التجويد والقراءات بالرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك يومى الأربعاء والخميس 24 و 25 نوفمبر الجارى، بمقر الجامع الأزهر بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا. 
 
 
وكان الجامع الأزهر قد أعلن من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر عن إتاحة فرصة التقدم للعمل محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات فى الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الماضى وفق الضوابط والشروط التالية:
 
 
- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
 
 
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
 
 
- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر. 
 
 
- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المُحالين على المعاش. 
 
 
- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التى يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية. 
 
 
- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب). 
 
 
- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية. 
 
 
- أن يكون المؤهل الدراسى مناسبًا لطبيعة العمل.
 
 
 

الجامع الازهر

الازهر الشريف

محفظ قران

تحفيظ القران

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