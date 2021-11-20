اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 09:41 م
أكرم القصاص
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أروقة الجامع الأزهر تعلن موعد اختبارات المتخلفين عن اختبارات العمل محفظ قرآن ومعلم قراءات

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:40 م
أروقة الجامع الأزهر تعلن موعد اختبارات المتخلفين عن اختبارات العمل محفظ قرآن ومعلم قراءات الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت إدارة الجامع الأزهر أنه تقرر إجراء اختبارات المتخلفين عن حضور اختبارات محفظى القرآن الكريم، ومعلمى التجويد والقراءات بالرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك يومى الأربعاء والخميس ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجارى، بمقر الجامع الأزهر بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا

وكان الجامع الأزهر قد أعلن من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر عن إتاحة فرصة التقدم للعمل محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات فى الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الماضى وفق الضوابط والشروط التالية:

- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا

- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر

- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المُحالين على المعاش

- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التى يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية

- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب)

- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية

- أن يكون المؤهل الدراسى مناسبًا لطبيعة العمل.

 


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