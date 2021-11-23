ولادة طفلة بدون جلد فى القدم واليد.. والطبيب: حالتها تسمى "انحلال البشرة الفقاعى"

الأقصر – أحمد مرعى

حالة جديدة من حالات الولادة النادرة فى عيادات أطباء النساء والتوليد بمحافظة الأقصر خرجت للحياة، اليوم الاثنين، فى أحد المراكز الطبية بوسط مدينة الأقصر، وهى حالة لطفلة ولدت فى عملية ولادة قيصرية وخرجت للدنيا ولا يوجد جلد فى بعض أجزاء جسدها، وهى حالة طبية نادرة لا تتكرر سوى مرة أو إثنين فى كل مليون ولادة حول العالم، والطفلة متواجدة حالياً داخل إحدى الحضانات لرعايتها صحياً لحين التدخل الطبى مستقبلاً لتواصل الحياة بصورة طبيعية، وتسمى تلك الحالة طبياً "انحلال البشرة الفقاعى".





وفى هذا الصدد شهدت محافظة الأقصر، حالة ولادة نادرة جديدة على يد الدكتور حامد سيد استشارى النساء والولادة بالأقصر، والذى قام بتوليد حالات نادرة من قبل لطفلة بشعر أبيض وطفل بدون بطن، حيث قال الدكتور سيد حامد استشارى النساء والتوليد بالأقصر، إنه قام مؤخراً بتوليد سيدة فى مركزه بوسط المدينة، وفوجئ بخروج الطفلة من رحم والدتها للحياة وهى بدون جلد فى بعض أجزاء الجسد، حيث توجد بدلا من الجلد طبقة شفافة تظهر تفاصيل الجسد من أسفلها، حيث لا يوجد الجلد فى منطقة القدم واليد والرقبة.

وأضاف الدكتور حامد سيد لـ"اليوم السابع" أنه عقب الانتهاء من ولادة الطفلة داخله مركزه الطبى، وتم نقلها للحضانة لكونها تحتاج الدعم فى الحضانة لسوء حالتها الصحية، وتتواجد معها أسرتها حالياً لحين تحسن حالتها وخروجها بصحة جيدة وكذلك يقوم بمتابعة حالتها خلال الفترة المقبلة، وهى الآن بصحة جيدة داخل الحضانة وبصورة طبيعية.

وأوضح الدكتور حامد، أن هناك العديد من الاضطرابات الجلدية التى تجعل الأطفال يولدون بجلد هش أو حتى مفقود، حيث أنه إحدى هذه الحالات هى انحلال البشرة الفقاعى، وهو اضطراب وراثى يكون فيه الجلد هشًا جدًا ويتقرح بسهولة، ويمكن أن تتشكل التقرحات بعد أدنى إصابة أو حتى احتكاك، كفركها أو خدشها، وخمن أن تلك الحالة سببها الأمراض التى تظهر فى الصعيد للأطفال المواليد نتيجة زواج الأقارب وغيرها من العادات المتأصلة فى الصعيد، مشدداً على أنه تتنوع شدة هذه الحالة كثيرًا بناءً على نوع الطفرة الجينية التى لدى المصاب، إذ يعيش بعض المصابين حياة شبه طبيعية، بينما يتأثر بعضهم الآخر بشدة وهناك طيف واسع للأعراض، وفى الحالات الأكثر شدة، يولد الأطفال المصابون بانحلال البشرة الفقاعى بتقرحات واسعة الانتشار ومناطق تفتقر للجلد.

وأكد الدكتور حامد سيد استشارى النساء والولادة بالأقصر، أنه تعتبر تلك الحالة هى الثالثة له فى الحالات النادرة، حيث قام فى مارس الماضى بتوليد طفلة بشعر أبيض فى رأسها، كما قام بتوليد طفل آخر بدون بطن وغير مكتملة بعض أعضاء المعدة، مشدداً على أنه قام بتوليد حالة نادرة وتلك الحالة توفيت بعد الولادة بساعات قليلة لكونها من الحالات الصعبة التى يستحيل الحياة فيها، حيث يعانى الطفل من نقص فى أجزاء كبيرة من الجسد، وهى ولادة الطفل بمتلازمة البطن البرقوقية وتمت ولادة طفل بدون بطن وأمعاء حيث تسمى تلك الحالة متلازمة "الطفل البرقوقية"، وهى حالة نادرة ما بين 40 ألف ولادة، مؤكداً أن تلك الحالة تحدث نتيجة زواج الأقارب، ونصح الدكتور حامد بإجراء الفحوصات الطبية قبل زواج الأقارب.

وشدد الدكتور حامد، على أن الطفل كان ضعيف للغاية ولا توجد لديه فتحات إخراج وتوفى بعد ساعات من ولادته، موضحاً أن هذه المتلازمة هى عيب خلقى غير شائع يحدث مرة فى حوالى من 30.000 إلى 40.000 ولادة، فى 95 % من الحالات يحدث فى الذكور، وأنه هناك بعض المتلازمات التى لا نعرف عنها شىء ومن بينها متلازمة البطن البرقوقية والتى سميت كذلك لأن البطن تشبه فيها ثمرة البرقوق، والتى تتصف بوجود ثلاثة من التشوهات، منها غياب أو ضعف شديد فى عضلات البطن، والخصية غير الموصلة وهى حالة تظهر عند الأطفال الذكور حديثى الولادة حيث لا ترتبط أحد أو كلا الخصيتين بكيس الصفن، ومثانة غير طبيعية ومشاكل فى المسالك البولية العليا، والتى قد تشمل المثانة والحالب والكليتين.

أما الحالة النادرة الثالثة فقد كانت فى مارس الماضى لطفلة أقصرية تدعى (رؤى عمرو)، ولدت بيد الدكتور حامد سيد بشعر أبيض، مما أثار حالة من الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى لجميع من تابع قصتها فى محافظة الأقصر وخارجها، وقال الدكتور حامد سيد استشارى النساء والتوليد بالأقصر، وقتها إنه لدى قيامهم بتوليد أم الطفلة خرجت المولودة بشعر لونه أبيض فى مشهد غريب عليهم حيث أن تلك الحالة من الولادات النادرة جدا، حيث إنه تولد حالة بهذا الشكل كل 40 ألف حالة ولادة، موضحاً أنها الحالة الثانية بنفس الشكل حيث سبق وأن قام بتوليد نفس الأم لطفلتها الكبرى رقية منذ 5 سنوات، وكان الفارق بجانب الشعر الأبيض، أن عينيها واحدة بلون أسود والأخرى بلون أخضر، وبعد سنوات من الولادة عاد الشعر للون الطبيعى ولكن العيون ظلت مختلفة.



الدكتور حامد سيد استشارى النساء والولادة بالأقصر



الدكتور حامد يتحدث لليوم السابع عن حالة الطفلة



حالة نادرة لطفلة بشعر أبيض داخل مركز الدكتور حامد