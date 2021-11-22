طفل بدون جلد.. ولادة نادرة جديدة في محافظة الأقصر (فيديو)

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، حالة ولادة نادرة جديدة على يد الدكتور حامد سيد استشارى النساء والولادة بالأقصر، والذي قام بتوليد حالات نادرة من قبل لطفلة بشعر أبيض وطفل بدون بطن.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سيد حامد استشارى النساء والتوليد بالأقصر، إنه قام مؤخراً بتوليد سيدة في مركزه بوسط المدينة، وفوجئ بخروج الطفل من رحم والدته للحياة وهو بدون جلد في بعض أجزاء الجسد، حيث توجد بدلا من الجلد طبقة شفافة تظهر تفاصيل الجسد من اسفلها، حيث لا يوجد الجلد في منطقة القدم واليد والرقبة.

وأضاف الدكتور حامد سيد لليوم السابع، أنه عقب الانتهاء من ولادة الطفل داخله مركزه الطبي، تم نقله للحضانة لكونه يحتاج الدعم في الحضانة، وتتواجد معه أسرته حالياً لحين تحسن حالته وخروجه بصحة جيدة وكذلك يقوم بمتابعة حالته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور حامد، أنه تعتبر تلك الحالة هي الثالثة له في الحالات النادرة، حيث قام في مارس الماضي بتوليد طفلة بشعر أبيض في رأسها، كما قام بتوليد طفل آخر بدون بطن وغير مكتملة بعض أعضاء المعدة.