هل يساعد إضافة عصير الليمون إلى القهوة على إنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

بينما تساعد القهوة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين الحالة المزاجية، فإن الليمون يعزز الشعور بالشبع، ويقلل من كمية السعرات الحرارية اليومية، كما أنه مصدر كبير لفيتامين سي.

إضافة إلى أدوات إنقاص الوزن، يشير اتجاه جديد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن إضافة القليل من عصير الليمون في القهوة السوداء يساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

يدعي العديد من مستخدمي مواقع التواصل وفقا لتقرير موقع "indianexpress"، المسماة "قهوة الليمون"، أنهم فقدوا الوزن في غضون سبعة أيام من استهلاكه، وقال العديد من المراجعين إن النتائج إيجابية بينما لم يفعل الآخرون، ما تسبب في حدوث ارتباك.

بينما تساعد القهوة، كمنشط، على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وتحسين الحالة المزاجية، فإن الليمون يعزز الشبع، ويقلل من كمية السعرات الحرارية اليومية، وهو مصدر كبير لفيتامين سي، ويمكنه أيضًا منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

قال خبراء تغذية بالهند، إن خلط حامض الستريك بالحليب يجعل المشروب بأكمله مضادًا للمغذيات، ومن ثم فإن إضافة القليل من عصير الليمون في القهوة الخالية من الحليب غير ضار بصحة الإنسان، وينصح مرضى الكلى بشدة بعدم تناوله.

وأضاف الخبير أن خلط عصير الليمون في المشروبات الساخنة يمكن استخدامه كقاطع للدهون فقط إذا كانت خالية من الحليب، وهذا أيضًا يتبعه عادات صحية أخرى.

وأضاف أنه في حين أن تناول الاثنين بشكل فردي قد ارتبط بنتائج أفضل لفقدان الوزن، ونظام مناعي أقوى، وتحسين أداء الجهاز العصبي، إلا أنه لم يثبت علميًا أن الجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثمرة".

ولكن حذر الخبراء من الإفراط في تناول القهوة، لان تناول القهوة بكميات زائدة يمكن أن يسبب الجفاف، والدوخة، والصداع، ويمكن أن يسبب مشاكل في امتصاص الجسم للكالسيوم والحديد، علاوة على ذلك، عندما يستهلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة كميات زائدة من عصير الليمون ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر.

لفقدان الوزن بشكل فعال، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وسعرات حرارية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.