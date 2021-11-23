هل تتهرب من الاستحمام في الشتاء؟ اعرف كم مرة يجب على الشخص الاستحمام

كتبت إيناس البنا

تأتي الأشهر الباردة وعندما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض كل يوم يمر، فإن آخر شيء يدور في ذهن أي شخص هو الاستحمام - ما لم يكن الاستحمام ساخنًا.

عندما تهب الرياح الباردة في الهواء الطلق، قد يتجنب البعض فكرة الاستحمام، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يحرصون على الاستمتاع بحمام دافئ يخاطرون بجفاف بشرتهم بمرور الوقت، بدلاً من ذلك، تظهر الأدلة أن الاستحمام بماء دافئ قبل النوم بساعتين يمكن أن يساعد في الحصول على نوم جيد ليلاً.

أوضحت الدراسات والخبراء منذ فترة طويلة كيف يمكن أن يؤثر الاستحمام كثيرًا على صحة الجلد، ومع ذلك، خلال فصل الشتاء، هناك عدد مناسب من المرات التي يمكنك فيها الاستمتاع بالاستحمام.

ما هي فوائد الاستحمام؟

وفقا لتقرير موقع "healthline"، هناك فوائد أخرى للاستحمام يجب أن تكون على دراية بها.

فتح المسام ما يسمح للجلد بالتنفس.

مساعدة خلايا الجلد على العمل بشكل صحيح.

تقوية جهاز المناعة.

تحسين الدورة الدموية.

تساعد في التركيز وتحسين التنفس.

كيف يؤدي الاستحمام بكثرة إلى نتائج عكسية على صحة الجلد؟

على الرغم من أنه يجب تضمين الاستحمام في الروتين اليومي دون توقف، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يواصلون الاستحمام عدة مرات في اليوم متجاهلين المخاطر - أكثر من ذلك أثناء جائحة الفيروس التاجي عندما كانت النظافة أولوية للجميع، ومع ذلك، فإن الإفراط في الاستحمام يمكن أن يسلب الجلد زيوته الطبيعية، ويسبب الجفاف ويخل بتوازن البكتيريا الجيدة.

خلال فصل الشتاء، عندما تعاني بشرتك بالفعل من الجفاف، قد يؤدي الاستحمام كثيرًا إلى زيادة المشاكل - ومع ذلك، هناك طريقة للخروج من هذا الموقف، وهي تستخدم الماء البارد لهذا الغرض.

من ناحية، في حين أن الإفراط في الاستحمام يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ويؤدي إلى آثار سلبية أخرى على صحة الجلد، يقول الخبراء إنه لا يوجد سبب حتى الآن لعدم الاستحمام بانتظام، قد يؤدي ترك فجوة تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام بين الاستحمام إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والالتهابات الفطرية وبقع من الجلد المتقشر.

كما يمكن أن تحتوي هذه البقع الداكنة على الأوساخ والعرق وخلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تفاقم حالات مثل الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد.

كم مرة وكم من الوقت يجب على المرء الاستحمام؟

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية في نيويورك، فإن مقدار التدريبات يحدد عدد مرات الاستحمام، لتجنب خطر حدوث تهيج، وحب الشباب، واندلاع حالة الجلد، يجب على أولئك الذين يمارسون الرياضة أكثر أن يستحموا بشكل متكرر.

على الرغم من عدم وجود مدة مثالية للاستحمام، يوصي الخبراء بالاستحمام لمدة ثلاث إلى أربع دقائق مع التركيز على منطقة الفخذ والإبط - وهذا يكفي.