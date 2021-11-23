اليوم السابع
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نظافة القاهرة: لدينا 32 ألف عمود إنارة بشوارع العاصمة و960 سيارة رفع مخلفات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:00 ص
نظافة القاهرة: لدينا 32 ألف عمود إنارة بشوارع العاصمة و960 سيارة رفع مخلفات اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن العاصمة بها 32 ألف عمود إنارة في شوارع القاهرة بالكامل، وأن الهيئة مسئولة عن صيانتها وإنارتها ودهانها، وتتم الصيانة من خلال الورش الإنتاجية بالهيئة.
 
 
وأضاف رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن الهيئة تمتلك أسطولا من السيارات والمعدات يبلغ عددها لـ960 سيارة تبدأ حمولتها من 2 طن حتى 20 و40 مترا، و150 معدة منها الحفار واللودر والبوكت، مشيرا إلى أنه تم صيانة عدد كبير من المعدات والسيارات خلال الفترة الماضية.
 
وأشار رئيس الهيئة، أن الهيئة تضم 11 ألف موظف تقريبا من وكيل وزارة حتى الدرجة السادسة وعمال النظافة، لافتا إلى أن الهيئة تعمل الأن على تعميم الجمع السكنى، وعلى أن يصل العامل يوميا لكل وحدة سكنية في العاصمة.
 
 
 

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