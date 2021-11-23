نائب وزير التعليم يكرم وفد الوادى الجديد فى ختام مؤتمر "امراة متعلمة متمكنة"

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

كرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، وفد وحدة تكافؤ الفرص بقطاع تعليم الوادي الجديد نظرا لمجهودات الوحدة فى الارتقاء بالعمل والنهوض به، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر (امراة متعلمة متمكنة)، والذى جرى بالتنسيق بين وحدة تكافوء الفرص بالوزارة والمجلس القومى للمرأة برئاسة وحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم.

وخلال اللقاء تم عرض دليل إرشادى لذوى الهمم قدمته مقرر الوحدة والذى يتكون من جزئين، جزء خاص ببرامج الأندرويد البسيطة الاستخدام وجزء خاص بتصميم ألعاب بالواقع المعزز والتى لاقى استحسان الجميع.

وهنأ الدكتور جمال، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية وأعضائها بجميع الإدارات التعليمية للتكريم بالمؤتمر من الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم نظرا لمجهودات الوحدة فى الارتقاء بالعمل والنهوض به.