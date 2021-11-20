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فى اليوم العالمى للطفل..

"التعليم": ضرورة تعلم الطفل لغات وعلوم بمنظومة تعتمد على التفكير الناقد

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:10 م
"التعليم": ضرورة تعلم الطفل لغات وعلوم بمنظومة تعتمد على التفكير الناقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للطفل، حيث أعلنت الأمم المتحدة منذ 1954 أن يوم 20 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل، وجاء شعار الاحتفالية هذا العام "مستقبل افضل لكل طفل". 
 
وتابع نائب وزير التربية والتعليم على صفحته الشخصية بفيس بوك: أثبتت الأبحاث والدراسات أن مرحلة الطفولة المبكرة هى السنوات الذهبية للعقل البشري وبناء عليه يجب على الفرد أن يحفز صغاره حتى يستخدموا أكبر قدر ممكن من الوصلات العصبية الموجودة بالمخ. 
 
وأوضح نائب الوزير: فى إطار أخر فمن الضرورى أن يتعلم الطفل اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي فخلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط التى يكون فيها المتعلم فعال وإيجابي.
 
وعلي جميع الأمهات والاباء والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم أن يضطلعوا بأدوار مهمة في بناء أطفالهم واستثمار هذه الفترة الذهبية من عمر أطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم حتي يكونوا معتزين بذاتهم وفخورين ببلادهم ويقبلون التعددية و قادرين علي التنافسية.
 
 

التربية والتعليم

اليوم العالمى للطفل

نائب وزير التربية والتعليم

الأمم المتحدة

اخبار مصر

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