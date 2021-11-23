اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:46 م
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مياه المنيا: نشر رسائل التوعية بمبادرة حياة كريمة لـ3000 طالب بدير مواس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:14 م
مياه المنيا: نشر رسائل التوعية بمبادرة حياة كريمة لـ3000 طالب بدير مواس طلاب المدارس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا على تنظيم حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لنشر الوعي الثقافي لدي الطلاب في العديد من المجالات، منها التعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن الفعاليات يجري تنفيذها بتوجيهات من اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة و بالتنسيق بين ادارة التوعية العامة بالشركة و ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة وادارة حقوق الانسان ومديرية التربية والتعليم ودعم منظمة الامم المتحدة للطفولة ( يونيسف)

واضاف السعيد انه تم استهداف مدارس قري مركز دير مواس (مدرسة المنار الابتدائية – مدرسة امهات المستقبل-مدرسة عزبة فرجاني- مدرسة علي بن ابي طالب- مدرسة الحسابية) لعدد 3000 طالب وطالبة مع تكثيف الحملات التوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الامن للصرف الصحي والحفاظ علي المشروعات القومية والمشاركة فيها والحفاظ علي سلامة الطلاب وصحتهم.


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