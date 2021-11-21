اليوم السابع
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تعرف على خطة مياه المنيا لمواجهة الطوارئ والأزمات فى فترة الشتاء

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:09 م
تعرف على خطة مياه المنيا لمواجهة الطوارئ والأزمات فى فترة الشتاء محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة قامت بإعداد خطة متكاملة لإدارة الأزمات الخاصة بالأمطار والسيول وأضاف السعيد أن الخطة تشمل تشكيل لجنة طوارئ برئاسته ومسئولى القطاعات والادارات واللجان المعاونة وذلك بمقر الشركة.

 

وأضاف أنه تم إعداد فرق طوارئ بكل موقع من مواقع العمل طوال (24) ساعة بمختلف فروع الشركة وخاصةً فى مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة والتنسيق الكامل بين الخط الساخن مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة لتلقى البلاغات والشكاوى والتواصل مع وسائل الاعلام لنقل الأحداث والتطورات أول بأول وفى أثناء حدوث السيول تكرس الشركة كل جهودها من ناحية مواجهة عكارة المياه من جميع المصادر( النيل ـ الترع والبحر اليوسفى ) والتى تدخل إلى المحطات وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة والتحاليل المعملية اللازمة للوقوف على جودة وصلاحية المياه المنتجة.

 

وأوضح أن ذلك لتوفير المياه المطابقة للمعايير القياسية والتأكد من جودتها من خلال قطاع المعامل والجودة الخاص بالشركة ونوه السعيد أن الشركة وفرت 1250 ( ألف ومائتى وخمسون ) طن شبة صلبة رصيد استراتيجى بجميع فروع الشركة المنتشرة بدائرة المحافظة شمالًا وجنوبًا بخلاف سيارات الشبة السائلة بالاضافة إلى خزانات الشبة الموجودة فى المحطات الرئيسية الكبيرة المتواجدة على نهر النيل ( محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببنى مزار _ محطة على باشا بمطاى ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بنى أحمد ـ محطة المعصرة بملوى ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان ) وكذا ( المحطة المرشحة بقرية المطاهرة بفرع أبو قرقاص ).

وأشار إلى تجهيز جميع المعدات والإمكانيات المتاحة على أن تكون فى حالة تأهب تام إذا وقع أى حادث فى أى موقع يتطلب معه وجود تلك المعدات والتى تتمثل فى (عربات كسح ـ جرارات كسح ـ جرار زراعى ـ حفار ـ لوادر ـ ونش ـ سيارة نافورى ـ سيارات ركوب ) حيث تم توفير عدد 20 ماكينة كوبوتا و10ماكينة سحب مياه عائمة و2كسح نقالى 4بوصة وعدد7لودر وحفار و6مدمج نافورى وعدد3فاكيوم سحب رواسب وعدد26سيارة كسح وعدد8سيارة مياه نقية وتجهيز الكوادر الفنية المدربة على كافة الأعمال الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى فى جميع المواقع.


شركة مياة الشرب

فصل الشتاء

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