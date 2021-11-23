مكملات الألياف تساعدك فى إنقاص وزنك.. اعرف الطريقة الصحية لتناولها

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت تبحث عن رشاقة الجسم، وأنفقت المزيد من المال والوقت لاتباع نظام غذائى صارم لإنقاص وزنك بدون جدوى، فعليك الآن التفكير بإجراء تغييرات في نمط الحياة والتغذية للحصول على الوزن المثالى، فيجب عليك التفكير في إضافة بعض المكملات التي تساعدك على تحقيق أهدافك "الخالية من الدهون"، ومنها تناول الألياف، فالجميع يحاول إنقاص الوزن والحصول على النحافة من خلال اتباع أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات والتي تفتقر إلى الألياف، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

لماذا تعتبر الألياف مهمة للتخلص من الدهون؟

الألياف عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية، وهناك نوعان من الألياف : الألياف القابلة للذوبان (الألياف التي تذوب في الماء) وغير القابلة للذوبان (لا تذوب) ، وتمر عبر الجهاز الهضمي لدعم صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة والعافية .

إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الألياف ، فإنك تفقد الكثير من فوائدها لمساعدتك، ذلك لأن الألياف تساعدك على الشعور بالشبع بعد الوجبة ، مما يساهم في التحكم بشكل أفضل في حصص الطعام ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ، والدعم الشامل لوزن صحي للجسم، كما أنه يدعم الهضم الصحي.

الأطعمة الكاملة هي أفضل مصادر الألياف (الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور) ، فإن إضافة مكمل الألياف إذا كنت تفتقر إلى الألياف في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لدعم تكوين الجسم الصحي والصحة العامة.

يمكن أن تكون الألياف مفيدة في المساعدة في استراتيجيات الأكل لجسم أكثر رشاقة من خلال تعزيز الشبع وتحسين وظائف التمثيل الغذائي في الجسم.

مسحوق الألياف المعجزة:

ضع ملعقة صغيرة ممتلئة في مشروبك المفضل، والذي يمنحك 5 جرامات من الألياف النباتية الطبيعية بنسبة 100٪. يمكنك تناولها حتى 3 مرات يوميًا، اعتمادًا على كمية الألياف التي تحتاجها والحصول عليها في نظامك الغذائي.

بذور الكتان:

تعتبر بذور الكتان المطحونة مصدرًا رائعًا للألياف ، مع فوائد أخرى مثل أوميجا 3 والمغذيات النباتية رش ملعقتين كبيرتين في عصير ، أو على سلطة ، أو إضافتها إلى الحساء.

الألياف

بذور الكتان