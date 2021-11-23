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معلومات الوزراء تستعرض فيديوجراف عن القمة الـ21 للكوميسا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:27 م
معلومات الوزراء تستعرض فيديوجراف عن القمة الـ21 للكوميسا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تزامنًا مع عقد القمة الـ21 لتجمع الكوميسا نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيديوجرافيك يتضمن أبرز نقاط أجندة القمة هذا العام تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" تجتمع الدول الأعضاء فى تجمع الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل التجمع وتعزيز قدرتهم على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتهم.
 
 
تتسلم مصر رئاسة القمة هذا العام خلفًا لدولة مدغشقر، معلنةً استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، كما ستشهد القمة استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف كورونا في الإقليم، وتكريم الفائزين بجوائز الكوميسا للإعلام والابتكار، وأيضًا عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين ولجنة حكماء الكوميسا.
 
 

الكوميسا

الرئيس السيسي

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصر اليوم

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