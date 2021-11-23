محمود ممتاز يؤدى اليمين القانونية مفوضًا بمفوضية تنظيم المنافسة بالكوميسا

كتب: مدحت عادل

أدى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليمين القانونية مفوضًا بمفوضية تنظيم المنافسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس قمة الكوميسا، والقاضية لومبي تشييساكوندا رئيس القضاة بمحكمة عدل الكوميسا.

جاء ذلك ضمن فعاليات استضافة مصر للقمة الـ21 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستلام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الكوميسا.