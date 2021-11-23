محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 140 مواطنا لبحث مطالبهم

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء،أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، 140 مواطن من مختلف مراكز المحافظة لبحث مطالبهم وحل شكواهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بشكل دورى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التى تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوى الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

واستجاب محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن .