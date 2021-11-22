محافظ سوهاج يجتمع برؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، الاجتماع الدورى الأسبوعى مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

ووجه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، بأهمية استمرار أعمال التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، مع ضرورة الاهتمام والرعاية لما تم زراعته من أشجار حتى الآن، مشيرا إلى أهمية إيجاد أماكن مناسبة بكل وحدة محلية بالتنسيق مع "الزراعة، والبيئة" وتخصيصها لزراعة أشجار الزيتون، والاشجار المثمرة، بالإضافة إلى أشجار الزينة على جوانب الطرق لمواكبة ما يشهده العالم من جهود فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى، وتعويض الفاقد من الاشجار خلال عملية تبطين الترع، مع مراعاة أساليب الرى لتلك المزروعات لضمان استمراريتها.

تطرق الاجتماع ايضا إلى مناقشة سبل الانتهاء من أعمال الترفيق بطريق الطواحين الحواويش بمركز أخميم، تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف والتجميل، كما شدد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من محطتى مياه الشرب بقرية الشوش بروافع القصير، والدموكى بإدفا، حتى يمكن تمهيد ورصف طريق المزالوة نظرا لأهميته، حيث يربط مناطق الدير الأبيض والاحمر بمدينة سوهاج.

ناقش الاجتماع كذلك موقف الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير الريف المصرى بقرية أم دومة بمركز طما، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل، والانترلوك، ودهان واجهات المنازل، وإقامة متنزهات طبيعية للمواطنين، والاهتمام بالمساحات الخضراء والتشجير بالقرية.

وفى نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، ومنحه شهادة تقدير نظرا لمجهوداته خلال الفترة السابقة، موجها الشكر للمهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الرى بسوهاج على جهوده المبذولة فى أعمال تبطين الترع والتطهير، وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

المحافظ والاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات المحلية (6)



المحافظ والاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات المحلية (1)



المحافظ والاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات المحلية (7)



المحافظ والاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات المحلية (8)



المحافظ والاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات المحلية (5)



المحافظ والاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات المحلية (4)