اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم: الطقس السيئ تسبب فى اقتلاع بعض أعمدة الإنارة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:36 ص
محافظ الفيوم: الطقس السيئ تسبب فى اقتلاع بعض أعمدة الإنارة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تأثرت بالعاصفة الترابية التي شهدتها السبت الماضي، لدرجة اقتلاع بعض أعمدة الإنارة في بعض الأماكن المتفرقة، بجانب انعدام رؤية بأماكن أخرى، مما اضطره لاتخاذ قرار بإغلاق طريق القاهرة – الفيوم لمدة نصف ساعة.

أضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن المحافظة تتابع باستمرار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري بشأن حالة الطقس، حتى تكون هناك استعدادات خاصة للمواجهة، مردفا: "نرفض درجة الاستعداد منذ الخميس الماضي وعندما شهدنا الموجة السيئء للطقس، تعاملنا بشكل سريع للسيطرة على الأوضاع".

وأوضح المحافظ، أنه تم تأمين الأماكن الحيوية بالمحافظة، كمحطات الرفع الخاصة بالري والصرف الصحي، فيما يتعلق بالكهرباء وتخفيض مناسيب المياه بها لمواجهة الأمطار التي ظلت لبعض ساعات ولم تؤدي إلى أي آثار سلبية على المواطنين، وعادت الحياة لطبيعتها أمس الأحد.

وفيما يتعلق بتطوير السواقي في الفيوم، قال: "الفترة الماضية شهدنا انتقادات كثيرة وإشاعات في غير موضعها، ولكن سواقي الفيوم معلم من معالم مصر وعمرها تتخطى الـ2000 عام، وتطويرها رد على كل الشائعات".


الدكتور أحمد الأنصاري

محافظ الفيوم

الامطار فى الفيوم

تطوير سواقى الفيوم

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جماليات المكان فى روايات خليل الجيزاوى" موضوع للبحث فى جامعة الفيوم

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:36 م

"الفيوم" تستضيف فعاليات ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 06:51 م

محافظ الفيوم: استعنا باستشاريين من مختلف الجامعات لتطوير السواقى.. فيديو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 05:10 م

محافظ الفيوم يكشف أعمال تطوير السواقى: المنطقة راعت الأبعاد البيئية والتراثية.. لايف

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:46 م

الدولة تفرض سيطرتها لإزالة التعديات على أراضيها بالفيوم.. المحافظ: إزالة 171 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أملاك الدولة بمساحة 31 فدانا.. ووكيل الزراعة: لدينا لجنة لمتابعة ورصد التعديات وإزالتها بشكل فورى

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة