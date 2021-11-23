محافظ الفيوم: الطقس السيئ تسبب فى اقتلاع بعض أعمدة الإنارة

إبراهيم حسان

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تأثرت بالعاصفة الترابية التي شهدتها السبت الماضي، لدرجة اقتلاع بعض أعمدة الإنارة في بعض الأماكن المتفرقة، بجانب انعدام رؤية بأماكن أخرى، مما اضطره لاتخاذ قرار بإغلاق طريق القاهرة – الفيوم لمدة نصف ساعة.

أضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن المحافظة تتابع باستمرار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري بشأن حالة الطقس، حتى تكون هناك استعدادات خاصة للمواجهة، مردفا: "نرفض درجة الاستعداد منذ الخميس الماضي وعندما شهدنا الموجة السيئء للطقس، تعاملنا بشكل سريع للسيطرة على الأوضاع".

وأوضح المحافظ، أنه تم تأمين الأماكن الحيوية بالمحافظة، كمحطات الرفع الخاصة بالري والصرف الصحي، فيما يتعلق بالكهرباء وتخفيض مناسيب المياه بها لمواجهة الأمطار التي ظلت لبعض ساعات ولم تؤدي إلى أي آثار سلبية على المواطنين، وعادت الحياة لطبيعتها أمس الأحد.

وفيما يتعلق بتطوير السواقي في الفيوم، قال: "الفترة الماضية شهدنا انتقادات كثيرة وإشاعات في غير موضعها، ولكن سواقي الفيوم معلم من معالم مصر وعمرها تتخطى الـ2000 عام، وتطويرها رد على كل الشائعات".