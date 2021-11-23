اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:38 م
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محاضرات حول مكارم الأخلاق والتنمية المستدامة بقصور ثقافة الأقصر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:40 م
محاضرات حول مكارم الأخلاق والتنمية المستدامة بقصور ثقافة الأقصر محاضرات حول مكارم الأخلاق والتنمية المستدامة بقصور ثقافة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استكملت قصور ثقافة الأقصر تنظيم فعاليات ومحاضرات متنوعة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وفى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، حيث تم عقد محاضرات حول مكارم الأخلاق والتنمية المستدامة.

عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق" وتحدث أبوالحجاج محمد عن الأخلاق الحميدة التي من شأنها أن تعلو بالإنسان ورسولنا القدوة الحسنة وبناء المجتمع بأخلاق شعبه، بجانب ذلك عقد بقصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان" التنمر المدرسي وطرق التعامل معه" وتحدث أحمد برعي عن خطورة التنمر بين الطلاب في المدارس مما يشيع البغض بينهم ذاكرا بعض الأمثلة على ذلك ثم ذكر كيفية محاربة ظاهرة التنمر داخل المدارس والتركيز على إعلاء الثقافة والعلم، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف بيئية وأشغال يدوية في مجال الكليم للمدربة أسماء محمد وتم تجهيز النول لإنتاج دواسة والبدء في عمل سجادة، وكذلك نفذ المركز الحضري ورشة حرف يدوية في مجال التريكوه وكيفية التعلم عمل أشكال يدوية بسيطة تنفيذ المدربة سمر أحمد.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة والمقومات التى تقف أمامها" وأوضح أحمد على تعريف التنمية المستدامة ومعوقاتها، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "علماء من بلدنا" وتحدث بهلول مصطفى عن فضيلة الشيخ على شقير  ونشأته وميلاده قرية المحاميد جنوب الصعيد الأقصر سنة 1938م رضى اللة عنه وأرضاه وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية وأثر فى الناس باللين والنصيحة، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل، بينما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة شعرية وألقى أحمد أمين عبد الرحمن قصيدة "بحبك يا مصر".

 


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