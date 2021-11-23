قومى المرأة بالشرقية: استخراج 7000 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات

الشرقية -فتحية الديب

. قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 7000 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، منذ بداية العام الجارى بقرى "بحر البقر وسعود وسماكين الغرب والمناجاة والعديد من القرى والنجوع، وذلك بالتنسيق مع الرائدات الريفيات بتلك القرى

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت: أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، و مركز إصدار الأحوال المدنية.