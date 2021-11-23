قائمة الفائزين بمسابقة فرسان الخطابة والأصوات الندية بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت منطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الخطابة والأصوات الندية على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة الأصوات الندية عن المرحلة الثانوية محمود صلاح شحات معهد بنين الدير، كما فاز الطالب عبدالرحمن أبو الحسن عباس معهد الشيخ الأمير بالمركز الأول في مسابقة الأصوات الندية عن المرحلة الإعدادية، وجاء حسام أحمد محمد معهد زرنيخ في المركز الثاني، وفي تصفيات مسابقة الخطابة عن المرحلة الإعدادية نجح الطالب ياسين سعيد سيد معهد العشي من حصد المركز الأول، وحل الطالب محمد محمد الصغير معهد الزمامي في المركز الثاني، بينما جاء معاذ محمد عبدالدايم معهد الدير في المركز الثالث.

وفي تصفيات المرحلة الثانوية "خطابة" تمكن الطالب عبدالله ياسر الورداني معهد الأقصر من الفوز بالمركز الأول، وجاء محمد سيد محمد نور الدين معهد المساوية في المركز الثاني، بينما حل الطالب صالح محمد صالح معهد الحاج صالح في المركز الثالث، هذا وقد تشكلت اللجنة من: نجاح زكي موجه اللغة العربية ويحيي عبد السلام موجه عام وطه سعيد طه مسئول النشاط ومتابعة عبد الجليل محمد مدير إدارة رعاية الطلاب وإشراف أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية.

وفى السياق نفسه، شهدت قاعة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، الأحد الماضى، التصفيات النهائية لمسابقة الإنشاد الديني الجماعي والفردي للفتيات للمرحلتين "الإعدادية والثانوية" على مستوى المنطقة، وذلك تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وأوضح عبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، أنه تم إجراء التصفيات النهائية الإنشاد الدينى الجماعى وأسفرت نتائج المرحلة الإعدادية عن فوز فريق معهد الشيخ الأمير بالمركز الأول وحل فريق معهد فتيات أصفون بالمركز الثانى بينما جاء فريق معهد فتيات عبدالمجيد حفنى فى المركز الثالث، وفى المرحلة الثانوية فاز فريق معهد فتيات العنانية بالمركز الأول وحل فريق معهد فتيات البعيرات فى المركز الثانى وجاء فريق معهد فتيات الدير فى المركز الثالث.



فعاليات مسابقة فرسان الخطابة والأصوات الندية



قائمة الفائزين بمسابقة فرسان الخطابة والأصوات الندية